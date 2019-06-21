〈裕隆股東會〉嚴陳莉蓮坦言壓力大 納智捷下半年推重量新車型

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮今 (21) 日主持裕隆 (2201-TW) 股東常會，被問及心情時，她直言很緊張，坦言接掌集團後的壓力「Super 大」，展望後市，總經理姚振祥則回應，納智捷品牌下半年將推出全新車型 URX，可進一步提升生產規模效益，而新店裕隆城住商區將於明年第三季公開銷售，持續支撐成長動能。

姚振祥報告，去年 11 月發表的 NISSAN KICKS 獲市場好評，納智捷品牌則在上半年推出 S5 GT 車系，並將於下半年將推出 URX，預期可進一步發揮生產規模效益。

姚振祥也指出，裕隆汽車正持續提升生產製造能力，引入智慧工廠新科技，提高顧客滿意度，以進一步厚實客戶品牌價值。

進口車方面，集團旗下裕日車下半年預計引進 NISSAN ALTIMA 轎車及電動車 LEAF。

至於投資人關注的房地產事業，姚振祥說，新店裕隆城住商區已於 2017 年第四季動工，預計 2023 年第二季取得使用執照，明年第三季公開銷售，期望打造大台北地區新建築地標，並帶動周邊地區的經濟發展。

對於有小股東表示，希望配發股利能夠提升，姚振祥回應，過去 3 年配息率約 41.6%，今年達 48%，公司會持續聚焦本業經營。