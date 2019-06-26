G20峰會將登場 外銀預期人民幣年底前貶至7.2元

G20 峰會即將登場美中是否能達成協議仍是未知數，外銀認為，如果貿易戰進一步升級，恐將拖累中國 GDP 成長約 120 個基本點，人民幣面臨貶值壓力，預計今年底人民幣兌美元匯價恐貶至 7.2 元。

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤表示，美國如果進一步對中國加徵關稅並擴大對中國科技限制，恐使貿易戰進一步升溫，屆時將拖累中國 GDP 成長跌破 6%，人民幣兌美元將進一步朝 7 字頭邁進。

花旗 (台灣) 銀行也持同樣看法，認為如果 G20 峰會川習會結果不如預期來的好，或是美國威脅將對中國課徵更多關稅，將使人民幣緩慢貶破 7 字頭。

但如果見面後仍維持現狀，川習仍堅持己見並依計畫課徵關稅，預期人民幣最快在 7 月就會貶破 7 字頭。

經濟成長部分，汪濤表示，一旦貿易摩擦擴大預計中國人行將會進一步擴大寬鬆力道，以今年來說，預估至少會再降准 200 個基點，並下調基準貸款利率 50 個基點，但寬鬆政策也有助於維繫經濟成長動能，預估擴大寬鬆力道，可抵消美國加徵關稅與科技限制的負面衝擊，今年 GDP 增速可望維持 5.8%、明年 5.5%。

富達國際中國區股票投資主管周文群也認為，貿易戰可望促使全球央行實施寬鬆政策，以中國經濟來說，受到貿易摩擦的影響，導致經濟的整體增速放緩，預期貨幣端和財政端的刺激政策將持續。

安聯環球投資亞太地區固定收益投資長陳清順 (David Tan) 認為，貿易戰將使亞洲經濟成長趨向放緩，但不至於演變成經濟衰退，儘管貿易爭端有解但恐怕難有明確協議，因此貨幣與財政政策將成支撐經濟的重要因素，

但陳清順也提醒，儘管發生系統性風險發生機率不高，但有三大事件值得投資人留心，包括：一、全面爆發貿易戰；二、全球主要央行的政策失誤；三、政治及地緣政治風險。