離「7」漸行漸遠？美降息、陸發央票 人民幣再漲

由於 Fed 針對利率的態度轉為鴿派，開啟未來降息的大門，導致美元指數應聲下挫，跌破月線支撐，再加上中國人行將在下周發行人民幣 300 億元的離岸央票，金額創下中國人行發行量新高，似乎有意在川習會前保持人民幣穩中帶升的走勢。

因此受到兩大因素影響下，今 (20) 日離岸人民幣再度走升，一度升破一美元兌 6.87 關卡，而截至下午 13:25，離岸人民幣暫報 6.8725，升值 221 個基點，升幅 0.32%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

至於在岸人民幣則暫報 6.8713，升值 320 基點，升幅 0.46%。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

在中美緊張的關係出現轉圜之下，配合中國人行發行離岸央票的舉動，人民幣短期貶破「7」的危機暫時消除。

不過，未來人民幣能不能守穩「7」字頭，除非有任何新的意外發展，如中國人行突發性降息，否則仍是取決於川普是否會針對中國 3000 億美元商品加徵關稅。

若中美能藉由這次 G20 重新建立起信任感，為結束這場沒有贏家的貿易衝突舖路，人民幣有機會重回今年初以來升值的趨勢。

此外，中國人行在香港發行央票回收離岸人民幣流動性，已使得離岸人民幣香港銀行同業隔夜拆款利率 (CNH HIBOR) 上漲 29 個基點，達 2.81682%，創 6 月 13 日以來新高。

至於 1 周期的 HIBOR 也上漲 22 個基點，達 3.0265%，亦創一周新高；兩週期 HIBOR 則上升 17 個基點，達 3.2585%；一年期 HIBOR 小升至 3.481%。

一般來說，離岸人民幣香港銀行同業隔夜拆款利息大多在 1%～2% 間，如果發生流動性緊俏的問題，拆款利率可能出現飆升。不過香港金管局有回購協議機制，因此離岸人民幣流動性不會出現長期緊俏的情況。