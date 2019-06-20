人民幣軋空收復6.85關口！創逾半年來最大漲幅

因美中貿易重新談判、Fed 利率態度轉鴿引導美元指數下挫，加上中國人行將在下周發行人民幣 300 億元的離岸央票，金額創下中國人行發行量新高，人民幣週四 (20 日) 上演軋空行情。

今 (20) 日離岸人民幣不斷急升，午盤後一度升破 6.85 關卡，而截至下午 16:12，離岸人民幣暫報 6.8527，升值 419 個基點，升幅 0.61%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣即時走勢

在中美緊張的關係出現轉圜之下，配合中國人行發行離岸央票的舉動，以及 Fed 在週四甫結束的利率會議上大放降息預期，皆令人民幣在 G20「川習會」前夕應聲急升。

市場經濟學家預期，在 Fed 可能於七月降息的推波助瀾，以及 G20「川習會」可能為貿易戰帶來一絲緩和曙光，估計人民幣在短線上仍將維持穩定態勢。

人行離岸收緊流動性！

此外，中國人行也在香港發行央票回收離岸人民幣流動性，週四 (20 日) 離岸人民幣香港銀行同業隔夜拆款利率 (CNH HIBOR) 上漲 29 個基點，達 2.81682%，創 6 月 13 日以來新高。

至於 1 周期的 HIBOR 也上漲 22 個基點，達 3.0265%，亦創一周新高；兩週期 HIBOR 則上升 17 個基點，達 3.2585%；一年期 HIBOR 小升至 3.481%。