美國商品期貨交易委員會（CFTC）6 月 25 日發出公告稱，已正式批准加密貨幣交易所及衍生品合約清算所 LedgerX LLC 先前提交的「指定契約交易市場（Designated Contract Market, DCM）」申請。這意味著，該牌照將允許 LedgerX 向用戶提供「實物交割比特幣期貨合約」。

CFTC 表示，LedgerX 曾於 2017 年 7 月透過《商品交易法》（Commodity Exchange Act, CEA），被獲准為衍生品清算機構（Derivatives Clearing Organization, DCO），但此牌照僅允許 LedgerX 為完全抵押的加密貨幣互換（SWAP）提供清算服務。

如今，LedgerX 成功註冊為 DCM 後，即可將服務範圍擴展至清算比特幣期貨合約。該公告還提到，LedgerX 將繼續遵守《商品交易法》（CEA）第 5 節中所規定的核心原則以及 CFTC 第 38 節中的規定。

有別於芝加哥商品交易所集團（CME Group）和芝加哥期權交易所（CBOE）早前推出的現金交割比特幣期貨，LedgerX 以實物結算的比特幣期貨合約到期後，客戶將收到比特幣，而不是美元或其他類型的資產。除此之外，實物交割比特幣期貨合約也將開放給散戶投資者。

此前，LedgerX 共同創辦人 Juthica Chou 曾向媒體透露，「長期以來，我們的目標時擴展服務範圍。即將推出的新平台 Omni 將跟我們現有的機構流動資金池相連，藉此為散戶投資者提供最頂級的交易體驗。」

6 月 13 日，機構加密貨幣平台 Bakkt 貼文宣布，計劃將在 7 月 22 日開始測試第一款產品——「實物交割的比特幣期貨」。Bakkt 將推出首批系列產品中的第一項產品，但依然未提供細節。該平台最初是在 2018 年 8 月宣布成立，並預告推出實物交割的比特幣期貨，但迄今已因監管法規的遵循問題多次延後。

這篇文章 搶先 Bakkt！ LedgerX 獲牌照提供「實物交割比特幣期貨合約」 最早出現於 區塊客。

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