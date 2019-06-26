台股盤中－內需、記憶體撐盤 台積電續貼息 量縮跌破10700點與季線

美股四大指數走跌，主要亞股買盤態度觀望，台股今 (26) 日在台積電等大型權值股領跌下開低走低，盤中靠內需、記憶體與比特幣等相關族群撐盤下，盤勢持延續昨日跌勢持續下挫，預估成交量恐持續低於千億元。

台塑四寶中的台化，今日進行除息交易，指數開盤再蒸發 12 點，加上半導體龍頭台積電持續貼息，隨著權值股除息交易影響，加上亞股受美股走跌影響買盤心態觀望，加權指數持續在平盤下游走，盤中跌點一度達 50 點，跌破 10700 關卡。

權值三王中，台積電與鴻海表現疲弱，台積電盤中走跌 1.68%、股價跌破月線持續貼息，鴻海股價則在平盤下震盪；光學龍頭大立光早盤也同樣下跌，但盤中一度黑翻紅。

值得注意的是，電子科技股雖表現疲弱，但記憶體族群在美國記憶體晶片大廠美光業績表現超乎預期亮眼激勵下，族群股價翻紅，包括南亞科、旺宏、威剛與華邦電等股價都逆勢走揚，威剛盤中漲幅逾 2%，旺宏與華邦電也有 1% 以上漲幅。

儘管市場寄予厚望在 G20 峰會可望緩解美中貿易戰僵局，但市場觀望態度仍未完全消散，驅使資金持續轉進內需、傳產族群避險，包括遠百、寶成、台塑化、遠東新、統一超與南亞股價走揚，其中遠百股價盤中一度強漲逾 4%、保誠也有 2% 漲幅，推升股價走揚。

另外，比特幣概念股在數位貨幣話題延燒下，推升比特幣價格持續衝高，相關概念股在資金買盤敲進下，股價持續走高，包括技嘉盤中大漲 3% 以上、微星與世芯 - KY 今天股價同步走揚。