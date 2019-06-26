台股盤後－權值股慘貼息 量縮持續下跌 摔破2大關

美國聯準會暗示 7 月不一定降息，今晨美股收跌，台積電今 (26) 日隨著 ADR 走低，持續呈現貼息走勢，另外鴻海、大立光也不給力，加上今日除息的台化也陷貼息窘境，權值股陸續貼息，壓抑台股跌破 10700 點與季線兩大關，終場下跌 54.17 點，收在 10652.55 點，成交值也量縮至 853.45 億元。

權值三王股價走勢不佳，成今日盤面最大反壓，台積電終場下跌 4 元、1.68%，收在 234.5 元，持續呈現貼息；股王大立光也下挫 0.8%，收在 3700 元；鴻海則小跌 0.13%，收在 76.3 元，跌破 10 日線。

台化今日除息 6.2 元，影響指數約 12.1 點，台化第 2 季受 ARO-3 廠事故影響，營收將呈現季減，使得台化今天終場下跌 2 元、1.92%，收在 102 元，填息行情未現。台塑四寶也都熄火，台塑化、南亞都走跌，只有台塑收在平盤。

金融股今天微幅撐盤，富邦金漲逾 1% 表現最亮眼，新光金、元大金、中信金、國泰金、兆豐金、京城銀也都收小紅，帶動金融指數逆勢收紅、收在 1307.79 點，穩步力守所有短期均線之上。

此外，今天盤面上題材股零星點火，包括比特幣期貨報價大跳升，讓比特幣概念股強強滾，承啟、創意都漲逾 2%，微星、世芯 - KY、華擎都逆勢走揚。

還有傳出華為恢復供貨，讓美光盤後一度大漲超過 10%，美光概念股包括威剛、創見都漲逾 1%，華邦電、南亞科也都上漲作收。

整體來說，因為權值股的貼息，拖累電子類指數及大盤指數下跌，加上觀望 G20 峰會，今天多頭觀望氣氛濃厚，追價意願不強，以個股表現為主，因此失守季線，但仍守住月線及 10600 點關卡；明天適逢摩台結算，美光的盤後大漲是否可帶動今晚美股的反彈，將牽動明日的結算行情。