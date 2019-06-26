【運達投顧】中低價股的補漲才剛要開始



台股近日漲多後今天整理但幅度不大而且量能萎縮，可見這裡只是走整理盤，由於月底 G20 會議關於川習會還有變數以及周五摩台結算，台股來到後半週難免會有一些沒信心的賣壓，致於多方是否還可延續？只要釐清幾個重點台股多方機會仍在，重點分析如下

1. 上週造成台股大漲攻擊站上季線有一個很重要的關鍵就是匯率，由於聯準會鴿派言論且七月降息機率很大所以美元近日出現急跌的走勢，不只跌破 97 元的頸線支撐今天 96 元也失守了，之前我們提示美元月季線出現死亡交叉再加上頭部成立因此美元空頭走勢正在進行中，且下半年聯準會有可能會有兩次降息的機會所以美元走空也使得短短幾天新台幣匯率升值創一個月來的新高，資金的流入支撐台股與亞股的多頭走勢，預計美元走弱不會有太大的變化，美元若再破 3 月低點 95.7 則會有近半年的大頭部屆時下跌速度還會加速，所以美元只要不走強聯準會還有降息的動作時都對亞股有利，因此匯率是台股及亞股多頭是否續攻的關鍵。

2. 美股這兩天漲跌幅度不大，由於道瓊與 SP500 創今年新高漲多所以開始出現整理修正乖離也是合理的，但是就國際股市的結構來看目前或後補漲者以亞股為主，而亞股也都完成底部出現短多目前正面臨到季線的關卡，因此陸股與韓股只要有一個指數站上季線那麼就會帶動其它指數開始走輪動，所以這裡的觀盤指標應該留意亞股是否有挑戰季線的訊號。

3. 台股因領先亞股先站上季線所以短線漲多在此偏向區間整理是正常的，就技術面來看月線目前正在扣抵這一波的低點所以月線翻揚正在持續中，預計未來一個月月線會開始往 6 月份反彈的位置扣抵所以月線還會持續上揚且變成支撐，不過短多要能延續季線 10688 點則不宜跌破，尤其未來兩個月台股面臨到除權息的旺季指數被迫蒸發也讓台股無法有明確的漲勢，指數漲跌之間受除息影響若能守穩季線也代表台股屬強勢整理，所以季線是重要技術面的觀察指標當季線有守則個股的輪動才可延續速度才會加快。

4. 選股的重點要分為兩個部份：一是撐指數的權值股；二是走補漲的中低價股。5 月下旬起我們就說明多方輪動的結構：1. 權值股先止穩 (台積電、鴻海)→2. 矽晶圓會有買盤 (中美晶帶動比價效應)→3. 本益比只有三倍的被動元件會開始走補漲→4. 接下來中低價股的輪漲本週才剛剛要開始。依照之前講解的輪動順序來看當然權值股不可走弱，因為週五還有摩台結算若是權值股走弱就不會有後面的中低價股的補漲空間，昨天台積電除息台灣 50 到收盤都還再創新高可見權值股在近期外資資金匯入開始進場多方操作來看權值股沒有走弱，甚至後半週要留意還在低檔的權值股如國巨華新科環球晶等是否開始走輪漲，當權值股出現撐盤則中低價股則是 6 月底到七月中輪漲的關鍵，因為中低價股是維繫市場人氣的指標，目前台股月均量來看也才 1046 億加上融資只有 1223 億可見散戶一直維持著退場觀望的心態，若是中低價股在此開始走輪漲則會對散戶有吸引力所以 6 月底到七月中要留意中低價股的輪漲機會。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

