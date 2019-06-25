美中貿易戰打亂資本市場 台銀鎖定三年期短期債布局

美中貿易戰打亂資本市場節奏，美公債長短天期債券殖利率倒掛，國銀龍頭台銀看準短天期殖利率較高，因此已經將三年期債券投資比重拉高至 7 成以上，增加收益。

台銀副總康蘩表示，過去銀行會透過短期資金投資長天期債券，但美中貿易戰傷及全球經濟成長率，美國長短天期公債殖利率倒掛，銀行也為此調整投資部位，目前債券主要以三年期債券為主，將短天期債券投資比重拉高至 7 成以上。

台銀董事長呂桔誠今日出席台銀舉辦的繪畫季頒獎典禮，會後受訪時表示，貿易戰已經從關稅戰爭演變成科技戰，已經提高至國家級的戰略競爭，他認為，貿易戰對台商而言雖有短期利空衝擊，但從長線來看確實是長期利多。

呂桔誠表示，台商最大的優勢在於布局有彈性，且對市場反應迅速靈活，因此早在貿易戰開打之初就已積極布局應對。

根據呂桔誠觀察，台商大致可分為三大類型，包括：技術領導類型廠商、隨市場需求移動，以及以成本為主，目標鎖定生產成本較低的市場隨時移動。

呂桔誠表示，不同的台商類型會依據其特質而有所調整，例如以研發技術為導向的業者，可能在這波貿易戰中將生產基地移回台灣，部分則選擇將供應鏈移往新南向市場，而台銀為迎接這波台商回流，過去幾年持續做準備，包括針對 5+2 產業、台商回流等計出專案融資。