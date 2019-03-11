乾杯開清酒品牌「THE ODEN」 集團將再釋百個職缺搶人才

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (11) 日公布 2 月合併營收，達 2.68 億元，月增 3.71%、年增 3.01%，即便去年比較基期高，仍寫單月第 4 高成績，乾杯表示，上半年海內外預計再開 4 家店，其中一家是位在上海外灘五號樓的 SAKE BAR 新品牌「THE ODEN」明 (12) 日開幕，同時，將進行 20 周年海內外大型聯合招募會，釋出百個職缺搶餐飲人才。

乾杯指出，今年春節落在 2 月初，較去年同期少了尾牙檔期挹注，加上出售一風堂，導致比較基期較高，不過，2 月營收仍維持年成長表現，累計前 2 月合併營收達 5.26 億元，年增 6.54%。

乾杯最新開出的品牌「和牛 47」每套定價 3500 元，定位為「大眾式 Fine Dining」，由於坐落在微風南山 47 樓，擁有絕佳景觀，並以高級燒肉懷石饗宴為主打，目前訂位熱度高。

同時，乾杯表示，集團海內外展店腳步正持續進行，除了和牛 47，今年以來新開出「老乾杯北京王府中環店」、「黑毛屋市民大道店」、「宮武讃岐烏龍麵微風南山店」，而上半年海內外還會再開 4 家店，其中一家是新品牌「THE ODEN」。

另外，因應海內外持續展店的大量人才需求，乾杯集團將進行 20 周年海內外大型聯合招募會，共釋出上百職缺，包括店員、儲備幹部等，起薪 3 萬元，最高上看 5 萬元，員工福利包括年假 10 天起、各項津貼加給以及靈魂洗滌假等制度。