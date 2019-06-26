美股潛在的「擔心錯過」心態可能重演4月融漲走勢

分析師表示，6 月的美股先別急著之為「融漲 (melt-up)」，但這波漲勢可能很快就會出現讓投機客紛紛進場，重現 4 月間浮現的「擔心錯過 (Fear Of Missing Out)」氛圍。

野村證券量化分析師高田正彥 (Masanari Takada) 在週二 (25 日) 的報告中表示，「雖然市場平靜，但看來風險胃納量依在。」「現在的關鍵問題在於，本週投資情緒是否上升超過 2 個標準差至其滾動平均值 (進入爽快區) 之上，就像 4 月那樣。」(見下圖)。

雖然依據野村證券這套特有估算工具評估，全球股市投資情緒正在上升，但市場對美股的觀感一直是悲觀的。

例如，根據美國個人投資者協會 (American Association of Individual Investors) 的每週調查，預計美股在未來 6 個月內上漲的散戶比率在上週上升，但仍然只有 29.5%。預計未來 6 個月股市將下跌的看空散戶下跌 2.1 個百分點至 32.1%，連續第 6 週高於歷史平均水平 30.5%。

高田說，目前，大多數類股的投資人似乎正在等待川普總統與中國領導人習近平會晤的結果，兩人預計將於本週末在日本大阪舉行的 20 國集團峰會期間舉行會談。

美股週二下挫，標準普爾 500 指數下跌約 0.9%，道瓊工業平均指數下跌近 180 點或 0.7%。然而，本月標準普爾 500 指數上漲 6% 並在上週創下歷史新高。道瓊指數 6 月上漲 7%，仍然較 10 月創下的歷史收盤價低出 1% 多一點。

許多投資人因美中貿易鬥爭意外升級造成 5 月美股遭到拋售而套牢。6 月美股出現反彈，預計聯準會 (Fed) 最快將在下月開始採取動作開始降息，但分析師表示，這可能還須取決於川習會的結果，市場期待雙方同意重新停火，至少可以暫時避免進一步加徵關稅，包括對另外 3000 億美元的中國進口產品加徵稅款。

高田說，如果從現在到 6 月 28 日峰會開始前之間的情緒迅速改善，出現類似於 4 月野村對「爽快區」的定義時所看到的模式，這種走勢很可能會「帶動高風險的『融漲』反彈」。

「融漲」通常被定義為資產價格的急劇和意外的上漲，這主要是由於投資人因擔心錯過漲勢而爭先恐後的進場買進，而不是市場基本面得到改善。融漲之後往往會出現重大的市場回挫。

高田表示，利用追蹤趨勢演算法在一系列市場中尋找交易機會的商品交易顧問，已經趕在其他市場炒家之前開始積存多頭部位，預付保證金押注美國和中國股指期貨價格將會上揚。他表示，現在就判定其他投機客在這波反彈中沒搭上車還為時尚早，但他重申，持續的全球股市反彈「可能很快會重現 4 月擔心錯過 (FOMO) 的投資人恐慌」。