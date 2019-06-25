貿易緊張拖累 美國6月消費者信心指數下降至近二年低點

美國 6 月消費者信心指數下降至近二年低點。美國人更加擔憂與中國的貿易緊張，且工作已更加難找。

美國工商協進會週二公布，6 月消費者信心指數下降至 121.5，創 2017 年 9 月以來最疲弱水準。5 月為 131.1。

分析師預估 6 月消費者信心指數為 130.4。

消費者信心指數下降，進一步證實美國經濟成長減緩，對未來已更加悲觀。

一項衡量美國人目前對經濟看法的指數，下降至一年低點 162.6，上個月為 170.6。

有更多美國人說，工作較上個月難找，該比例為 16.4%，前一個月為 11.8%。

消費者對未來六個月的信心指數下降至 94.1，創五個月低點，前值為 105。

這項調查係於 6 月 14 日完成，亦即在美國股市上漲至新高點之前。

今年，消費者信心指數多守於高點水準，但 5 月經濟成長減緩，且徵人大幅下降，加上與中國的貿易緊張惡化，消費者樂觀因而減少。

然而，因工作職缺接近記錄高點，失業率創 49 年低點，工資改善，可能讓樂觀仍停留高檔。

工商協進會指標主管 Lynn Franco 說：「本週初，貿易與關稅緊張升高，撼動了消費者信心。雖然該指數仍偏高，但因不確定性持續，可能導致信心指數進一步波動。」

