台開積極打造花蓮新天堂樂園 糖朝預計7月底進駐

台開 (2841-TW) 集團積極為打破花蓮「好山好水但好無聊」努力，集團子公司「台創」攜手香港「糖朝」，共進花蓮洄瀾灣新天堂樂園，應用花蓮在地食材，以糖朝師傅好手藝，創造花蓮特色餐飲，糖朝花蓮店將在 7 月底揭幕。

糖朝於 1969 年成立於香港跑馬地，在台灣與日本設店發展也將近 18-19 年，香港糖朝餐飲集團執行長劉永松表示，這是糖朝第一次進軍台灣花東地區，本來沒有這樣的計畫，之前與台開邱復生董事長就一直是朋友，進軍花蓮是與邱董 3~4 次促膝長談，深受邱董對花蓮不遺餘力發展花蓮誠意而感動，所以決定與邱董一起進軍花蓮，糖朝花蓮預計 7 月底前後與大家在花蓮新天堂樂園見面。

台開集團董事長邱復生表示，花蓮好山好水孕育出許多花蓮有機食材，且花蓮有機認證與友善耕作面積居全台灣之冠，所以希望糖朝在花蓮做出與香港台北一樣有國際水準且具花蓮地方特色之餐飲饗宴，也就是「國際標準、在地風味」，藉由國內外觀光客的美食體驗傳到台灣與世界各地，讓這裡就是「花蓮的糖朝」。

花蓮糖朝於台開新天堂樂園將規劃三主題餐飲，總面積坪數超過 1000 坪，一樓是自助餐、甜品，二樓是茶餐廳，三樓是宮廷鴨宴。

對於糖朝花蓮店準備的特色餐飲，除了花蓮櫻桃鴨之宮廷鴨宴外，另有應用花東縱谷紅羽土雞做成料理之脆皮炸子雞，這道菜在香港稱當紅炸子雞，另將師承香港半島酒店之糖朝手工奶皇月餅，會讓花蓮人吃到原汁原味的正宗香港奶黃月餅，粒粒純手工打造，未來更將結合花蓮在地食材，開發花蓮紅藜等在地餐飲與花蓮專屬伴手禮。