〈三星減LCD產能〉調整產線+下游廠重新備貨 面板價最慢Q3季底彈升

面板價格近期持續低落，傳三星有意將旗下 LCD 面板產線轉為生產 OLED 面板產線，IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益就分析，近期面板價格壓力仍大，不過在三星調整產線供給減少、下游廠商重新備貨，第 3 季季底有望止跌回升。

謝勤益表示，依目前來看，受美中貿易戰影響、中國面板廠產能不斷開出、下游整機廠清理庫存需求減緩等因素，預估大尺吋面板價格近期將持續下滑，直到 8 月底、9 月初才有機會受到三星調整產線供給減少、部分下游整機廠重新備貨，讓面板價格止跌回升。

三星決定關閉 LCD 廠，主要因素是市場競爭大，謝勤益就分析，在中國面板廠產能持續開出，導致面板價格持續跌價的情況下，各大面板廠都面臨價格壓力，三星就宣布調整旗下 8.5 代線廠，轉而鎖定高階市場推出更高規格的產品，而三星即將布局的量子點 OLED，是結合量子點技術及 OLED，將比現有電視更具高對比及色彩。

謝勤益進一步指出，三星算是現階段最早提出量子點 OLED 的廠商，目前高階電視主要為採用 OLED 面板，或是結合量子點及 LED 的 QLED 電視，但他也指出採用量子點 OLED，成本將比現在高出 2 倍。

而不只量子點 OLED 成本將高出 2 倍，謝勤益表示，群創 (3481-TW) 日前展出的 AM miniLED 技術，雖然整體觀看體驗提升，但成本也差不多是現在的 2 倍，且因採用背光 LED，所以厚度相對 OLED 大，比較適合使用在車用面板及 Gaming 上。

面對中國面板廠商來勢洶洶，謝勤益表示，包含韓國三星、台廠友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 都面臨很大的價格壓力，紛紛透過追求更高階規格產品，鎖定高階市場以追求獲利。