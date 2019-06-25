日盛證獲美國QI資格 投資美特別股將更有效率

近年來海外市場特別股因具有高配息、股價波動相對穩健的特性，成投資人的另一寵兒，不過，稅務問題也讓人傷腦筋，日盛證券今 (25) 日指出，為解決投資人的稅務煩惱，已向美國國稅局申請取得「合格中介機構」(Qualified Intermediary，QI) 資格，未來投資人透過日盛證複委託交易美國特別股，配息屬於利息性質者 (ETD，Exchange Traded Debt)，無需被扣繳 30% 預扣稅，投資人實領的配息金額，也將因此大幅提高。

國內投資人熱愛配息型的投資工具，不過，配息往往會被先預扣 30%，日盛證表示，為保障客戶的權益，會在隔年與美國上手進行稅務重新認定後，協助將多扣的稅額主動退還到投資人銀行帳戶中，投資人不需做任何申請動作，省去很多複雜程序，也不會額外收取任何費用。

舉例來說，2018 年 ETF 的配息配發下來時，通常美國上手會先扣下 30% 的預扣稅，但如果這檔 ETF 於 2019 年度經過重新認定，實際的稅率低於 30% 時，日盛證會將多扣的稅直接退還至投資人銀行帳戶中。

以今年實際退稅情況來看，有些債券型 ETF 或 REITs，原本已被預扣的金額甚至可退回高達 80-90% 以上，對投資人而言，可大幅提高投資的實際收益率。