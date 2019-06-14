主張十月底一定脫歐 強森在英國首相競選首輪獲最高票

英國下任首相的競選之路，熱門候選人強森 (Boris Johnson) 週四 (13 日) 在首輪輕鬆過關，贏得了 313 位保守黨國會議員中 114 票，對手中最接近他的是外交大臣 Jeremy Hunt，Hunt 僅拿下 43 票。

首輪留下了 7 名候選人，Michael Gove 獲得 37 票排名第 3。3 人在首輪遭淘汰，分別是 Mark Harper、Andrea Leadsom 及 Esther McVey。

競選尚未結束，國會議員將在下週安排多次投票，淘汰更多候選人。不過強森的大幅領先，也意味著只要他能避免重大失誤，至少進入最後一輪的 2 選一決戰將不成問題。

接任梅伊 (Theresa May) 首相的最終人選，預計會在 7 月 22 日那一週宣布。

保守黨首相之爭首輪得票情況 (圖表取自彭博)

在其他的人選中，衛生大臣 Matt Hancock 以 20 票排名第 6，但據消息人士表示，他可能會提前宣布退出競選。

目前外界仍看好強森有望接任首相，而他的脫歐策略，特別是他已經承諾，無論如何都會在 10 月 31 日實現脫歐，這個說法使他贏得保守黨內部疑歐派的關鍵支持。

在首輪遙遙領先後，強森在推特發文稱，「我很高興贏得第一輪投票，但我們還有很長的路要走。」

強森多次呼籲要迅速、乾淨地離開歐盟，並且在去年從梅伊的內閣中辭職，以抗議她保留歐盟貿易規則的計畫。不過強森還未公開他脫歐藍圖的更多細節，避免因此給競爭對手攻擊的機會。

在首輪結果公布後，英鎊最初下挫，因為投資人認為強森的主張使無協議脫歐的風險加大。不過投票結果其實符合預期，英鎊跌勢不久後就收復，倫敦下午交易時段，英鎊大致持平。

交易員認為，鑑於英國脫歐存在大量不確定因素，當前英鎊未見特定方向，但隨著競選活動的展開，未來可能出現更大的波動性。