〈三星減LCD產能〉7月底停止天安產線 面板雙虎可望受惠轉單

韓國媒體報導，三星顯示器 (Samsung Display) 有意將旗下 LCD 面板產線轉為生產 OLED 面板產線，目的是為 2021 年量產量子點 OLED(QD-OLED) 電視面板預先規劃，IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益表示，三星若關閉 LCD 廠，台灣面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 將可受惠轉單。

三星顯示器曾在今年 4 月，宣布電視 QD-OLED 的投資規劃，不過後來該計劃遭延後，知情人士指出，近期三星顯示器已決定將 LCD 電視面板生產轉向為生產 QD-OLED，預計 7 月開始採購設備，並在 8 月停止韓國天安市的 LCD 面板產線，轉為 QD-OLED 面板產線，預計投資金額為 3 兆韓元 (約 25.8 億美元)，以完成 2021 年 QD-OLED 產量目標。

謝勤益表示，三星目前有 4 個 8.5 代廠，因財務、公司調整布局，7 月底將關掉其中一個，而該廠主要生產 49、55 吋，供給三星本身及中國市場的面板，若關閉後，台灣面板雙虎友達、群創，將有機會受惠轉單效應。

不過，近期面板價格持續低落，謝勤益表示，受美中貿易戰影響、中國面板廠產能不斷開出、下游整機廠清理庫存、終端需求疲弱等，導致大尺吋面板價格持續下滑，不論美中貿易是否和平落幕，保守預估到 10 月份，面板價格才可望止跌回升。

市調機構 WitsView 就調查，6 月 TFT-LCD 電視面板價格持續擴大，包括 32 吋、43 吋面板跌幅均達到 2.4%，而 55 吋以上面板跌幅也有 2.3%。

謝勤益表示，目前看起來友達、群創確實有機會受惠轉單效應，但下半年的表現仍具挑戰。