〈每日外資外匯觀點〉川普再砲轟還不降息 美元牛市搖搖欲墜

美國總統川普宣布對伊朗實施新制裁，並再度抨擊美國聯準會還不降息，美元持續受到拋售，周二亞洲盤美元指數跌破 96，投資人高度關注今天聯準會主席鮑威爾的談話，並靜待本周 G20 高峰會美中是否釋出停止貿易戰的信息。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

川普推文抨擊聯準會像個「固執的孩子」堅持不降息，拖累了美國經濟表現。財富管理公司 Portfolio Concepts 表示，如果聯準會一旦展開降息周期，美元將進一步走軟。

FXStreet 網站分析師表示，美元指數跌破 96.46 關鍵支撐和 200 日均線後，美元牛市已處於危險之中，空頭目標將指向 95.74 和 95.17。

根據 CME Group FedWatch 的利率期貨走勢顯示，交易商已消化了聯準會 7 月降息的預期，並押注今年底前可能再降息兩次。

在歐美央行釋出降息信息後，全球負利率債券總額突破 13 兆美元創新高。摩根士丹利在報告中指出，接近零的實際收益率將降低對美元資產的需求、增加對黃金的需求。

在對全球經濟前景的展望惡化下，分析師紛紛唱衰美元走勢，同時擴大對澳幣走軟的押注。

澳洲央行日前向市場預警，在不久的將來可能會有更多的降息。但摩根士丹利分析師 GekTengKhoo 指出，由於市場已消化年底前降息 50 個基點的預期，儘管市場預期澳洲央行七月將降息，但該行則預期降息時間點應該會落在八月。

該行並表示，澳幣目前空頭部位龐大，隨時有可能進行回補，推升澳幣反彈，建議做多澳幣，短期目標價 0.7300；但預期今年底前澳幣兌美元將觸及 0.7100。