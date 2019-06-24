川普揚言祭重大制裁 伊朗政府前顧問：軍事衝突機率至少50%

美國總統川普放話，今 (24) 日將對伊朗另行祭出重大制裁，兩國緊張關係持續升溫；對此，伊朗政府前顧問認為，美伊爆發軍事衝突的可能性，「至少達 50%」。

美伊情勢緊繃，國際油價走揚，台北時間週一下午 4 點 55 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.03%，至每桶 64.47 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.68%，至每桶 57.82 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

伊朗政府前能源顧問、現任能源諮詢機構 FGE 董事長 Fereidun Fesharaki，在接受 CNBC 採訪時表示，美伊緊張局勢升級的可能性「非常非常高」。

Fesharaki 強調，美伊爆發軍事衝突的機率，至少達 50%，雖非全面性戰爭，但將對原油供給造成衝擊。

美國指控，6 月 13 日發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，是伊朗所為，使兩國緊張關係加劇；上週伊朗擊落 1 架美軍無人偵察機，導致情勢進一步惡化。

德黑蘭當局宣稱，這架無人偵察機侵入伊朗領空，故將之擊落；但美軍駁斥，指無人偵察機當時處於國際領空，「這是對美國資產的無端攻擊」。

川普揚言，今日將對伊朗另行祭出重大制裁，據傳華府已開始對伊朗情報部門電腦系統發動網攻。

川普強調，伊朗不能擁有核武，若伊朗揚棄核武，將再度成為富裕、繁榮之國，他也會變成伊朗「最好的朋友」，「讓伊朗再次偉大」。