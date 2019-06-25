世界移動通信大會MWC召開在即 華為、美國衝突正讓它蒙上陰影

美國將華為和其他一些中國頂尖科技公司拉入黑名單，讓一些移動行業專家現在更加難以踏實開展工作。

在川普幾乎每天都在向華為和其他中國科技公司開炮的背景環境下，世界移動通信大會 (MWC) 上海將於 6 月 27-29 日舉行。中國是全球最大手機市場，而這個大會則是中國最大的移動通信行業論壇。

川普政府將華為列入黑名單，是過去幾個月裡全球的行業主要話題，因為這件事有可能顛覆供應鏈並擾亂全球第五代技術 (5G) 的推出，而 5G 網路涉及數以千億美元計的基礎設施支出。

當前美中緊張局勢升級，適逢世界各地的運營商例如中國移動和中國電信，正為 5G 網路挑選設備供應商之際，該網路料將支持從遠程手術到自動化工廠和無人駕駛汽車的各種技術。中國移動和中國電信的負責人將在 MWC 上海發表主題演講。

德勤私人客戶駐北京的執行合伙人周錦昌說，這很是一個敏感時刻。據安排，他將在本次大會關鍵的全球終端峰會上發表演講。周錦昌稱，鑒於人們對華為和中興通訊領先於全球競爭對手的看法已經引發了這樣嚴重的緊張局勢，這兩公司不太可能會想在 MWC 上海展示它們所有的最新設備。

周錦昌說，重點將轉向 5G 應用以及中國市場的廣闊程度可能如何推動行業發展。