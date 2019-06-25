以太坊合成資產發行平台 Synthetix 遭遇攻擊損失 3700 萬枚代幣

根據 Etherscan 數據顯示，以太坊合成資產發行平台 Synthetix 於 6 月 25 日凌晨遭遇 Oracle 攻擊，初步預估損失達 3700 萬枚 sETH，鑒於其在次級市場上流動性欠佳，美元損失金額至今仍難以計算。

據悉，攻擊者最初是通過攻擊 Synthetix 合約的代幣匯率數據供應商 Oracle，再私自篡改 sKRW/sETH 的兌換率匯率，從 360,000 sKRW：1 sETH 調整至低價 720 sKRW：1 sETH。

Etherscan 數據可見，以「0xedb85c」開頭的地址疑似為攻擊者，該地址最終成功利用 25,744,065,938 枚 sKRW 換取 35,759,524 枚 sETH。

Synthetix 執行長 Kain Warwick 事後在官方 Discord 頻道發表公告稱，「sKRW 的價格數據饋送系統發生事故，我們目前正在調查原因。」

Warwick 接著表示，他認為所謂的「攻擊」是由一組套利機器人在背後自動執行，且已要求其所有者向 Synthetix 聯繫以修復此問題。與此同時，Synthetix 除了暫停平台上所有交易以外，還發布全新的漏洞獎勵計畫，以利解決並防止此問題再次發生。

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