受美方壓力 傳華為已關閉美國太陽能逆變器銷售業務

Roth Capital Partners 周一在一份研報中說，華為技術有限公司已停止在美國銷售太陽能逆變器。

華為是全球最大的家用太陽能發電設備製造商之一，在美國僅占 3% 的市場占有率，但此前一直在推動擴張。

華為此舉幾個月以前，美國國會議員已經建議禁止華為在美國供應太陽能逆變器，稱擔心中國政府可以利用它們進行間諜活動。

在一份聲明中，華為發言人表示該公司已在美國裁員，但未回應是否已終止美國的太陽能逆變器銷售。

華為發言人 Rob Manfredo 說：「過去幾個月中我們被迫採取措施，來讓我們的企業戰略更加符合美國正在孕育之中的不歡迎氣候。」

華為進軍美國逆變器市場被視為對兩家最大的現有運營商構成威脅：SolarEdge Technologies Inc. 和 Enphase Energy Inc.。SolarEdge 的股價周一一度上漲 3.8% 至 61.66 美元，Enphase 股價上漲 3.7% 至 18.30 美元。

Roth 分析師 Philip Shen 在研究報告中寫道：「我們認為這對 SolarEdge 和 Enphase 來說是正面的，因為這兩家公司保持了在美國的主導地位。」