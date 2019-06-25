〈緯穎股東會〉應對貿易戰 評估在美設廠

緯穎 (6669-TW) 今 (25) 日舉行股東會，股東關注美中貿易戰的影響，董事長林憲銘表示，公司會提升靈活度與調整速度因應，緯穎全球各地皆有布局，現階段缺少的是美國本土設廠廠，目前已在評估計畫。

林憲銘表示，緯創包含東南亞、台灣、墨西哥、捷克都有設廠，美中爆發關稅問題時，公司內部評估受影響程度小，但沒想到美國會突襲對墨西哥開徵關稅，迫使公司緊急開會討論應對措施。

林憲銘指出，將持續評估在美國設廠，雖然成本增加，但應比累進式關稅低，許多合作廠商也認為，關稅還能吸收，且與廠商的溝通沒有斷過，將建立有效的管理辦法創造雙贏，而現在美中貿易稍歇，也給廠商喘息調整的空間，現在就是讓公司練功、增加靈活調整度。

總經理暨執行長洪麗甯表示，美中貿易戰對緯穎並未造成重大威脅，目前在南科也設置主機板生產基地，6 月開始投產，下半年也將持續擴充，而雖然先前美墨關稅暫時落幕，但仍持續評估在美國設廠的計畫。

財務長陳昌偉會後受訪時表示，緯穎在美墨關稅爆發之際，提出短中長期應對方案，長期在美國設廠計畫不變，但目前還在評估，中期計畫為因應美墨關稅調整產線至台灣、捷克，目前暫停擱置，而短期則是提前出貨計畫，在 6 月第 1 週看到客戶強勁的需求拉貨，但近幾周也恢復為正常出貨水準。

緯穎今股東會也通過修改公司章程，其中通過「視業務需要推選副董事長一職」，市場認為，這也是董事長林憲銘近期啟動交接計畫的布局。