東洋今年營收拚維持去年水準 爆發性成長與否看新藥進展

台灣東洋 (4105-TW) 今 (25) 日舉行股東會，董事長林全表示，由於去年無代理銷售流感疫苗，導致去年營收年減 1.04%，不過展望今年，轉投資荷蘭藥廠殷翰，新藥已進入臨床階段，今年營收盼可維持去年水準，若有新藥上市，則可望帶來爆發性成長。

林全表示，去年未代理銷售流感疫苗，導致營收略微下滑，不過東南亞營業據點銷量穩定成長，補足缺口，因此整體受影響程度不大，去年稅後純益 5.88 元，仍創歷史新高。

展望今年，林全表示，目標今年銷售口服製劑 3.47 億粒，針劑 550 萬針，另外旗下部分藥品已進入臨床試驗階段，加上轉投資荷蘭新藥廠殷翰，研發的多發性硬化症用藥，也已進入臨床階段，目標今年營收可維持去年水準，若新藥進展快速，將有爆發性成長。

東洋國外據點包括泰國、菲律賓及越南等，每個國家年成長率約 3-7%，且穩定成長中，不過林全表示，目前區域產業競爭態勢下，東南亞國家、中國及印度等，紛紛投入學名藥產業，價格也逐漸白熱化，不利未來藥品市場發展。

至於旗下品牌抗癌針劑 Pegylipo 及抗感染用藥 Lipo-AB，東洋除向美國食品藥物管理局送件申請藥證，部分也已進入臨床試驗階段，正與國際藥廠洽談中。