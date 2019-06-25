〈緯穎股東會〉大環境逆風出貨仍健康 盼下半年可恢復成長力道

緯穎 (6669-TW) 今 (25) 日舉行股東會，董事長林憲銘表示，今年首季公司確實碰到大環境逆風，導致營收下滑，但出貨量逆勢成長，主因是相關零組件的單價下跌，整體出貨仍健康，期望下半年至明年可恢復成長力道。

而近期，緯穎股價股價波動大，主要也受大環境變化影響，林憲銘表示，只要把基本面做好，股價自然會有反映，公司不會干預股價。

總經理暨執行長洪麗甯表示，今年是公司上市第 1 年，雖然遭遇大環境不好，但仍專注在資料中心、邊緣運算等產品發展上，包含現有產品、下一代 CPU，公司都持續接單，並開發新產品，預計明年下半年，就有新產品上市。

洪麗甯也說，今年產業較混沌，上半年業績疲軟，但仍按既有目標前進，持續投入公有雲、私有雲、雲端、邊緣運算、5G 等方向布局，包含日前國際電腦展中推出的新品，目前也有 3 個新客戶接洽中，預計明年開始貢獻營收，然而，在美中貿易戰與大環境影響下，希望下半年產業可恢復成長力道，明年恢復穩定的成長動能。

緯穎今日股東會也召開董事改選，增設 2 席董事含 1 席獨立董事，新任董事由緯穎副總呂舜星擔任，獨立董事則由鄭中人擔任。

緯穎去年合併營收 1810.64 億元，年增 111%，稅後純益 55.78 億元，年增 362%，每股純益 38 元，股東會也通過，將配發每股 16 元現金股利。