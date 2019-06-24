貿易戰僵局露曙光美股單周大舉吸金178億元 投信：留意G20走勢

美中領導人可望在 G20 峰會碰頭，為貿易戰捎來樂觀曙光，加上聯準會鴿派態度助攻，推升美股走勢，根據 EPFR 統計，美股資金湧入 178 億美元淨流入，創下去年 3 月以來單周之最，但投信提醒，美股經歷消息面利多刺激，後續仍需密切觀察本周登場的 G20 峰會狀況，以及美國貿易代表署 (USTR) 對是否加徵新一輪關稅的聽證會結果。

美國總統川普透露將在 G20 峰會期間與中國國家主席習近平會晤，讓懸宕多時的貿易紛爭出現轉圜，加上聯準會釋放出寬鬆訊號，消息面利多激勵美股上周多頭再現，美股基金吸金規模衝上 178 億美元，單周淨流入改寫去年 3 月以來之最大量。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，受美中貿易紛爭影響，全球經理人態度轉為保守 (risk-off)，現金比重由 4.6% 提高至 5.6%，增持幅度為 2011 年美國債務上限危機以來最高。

陳若梅分析，現金水位大幅跳升除了顯示經理人風險趨避心態大增外，若從反向指標的角度來看，當現金比重超過 4.5%，通常也代表投資情緒過度悲觀，可視為進場的訊號之一。



陳若梅分析，先前因貿易戰恐衝擊全球經濟成長，經理人大幅提高防禦型投資部位，但在各國央行紛紛表態不排除寬鬆政策態度後，經理人也相對加碼受惠降息題材的資產，包括 REITs、債券以及公用事業等防禦類股；以在區域來說，仍看好美國與新興市場，相對減碼日本、英國與歐洲。



安聯投信表示，從聯準會最新的會議聲明可發現，美雖對總體通膨率預測略微下修，但對美國勞工市場強勁的表現及維持在相對低檔的失業率可為經濟帶來的支撐力道仍表示樂觀，故其對今年美國 GDP 增長的預估仍維持 2.1% 不變，換言之，仍較看好美國相關資產表現。