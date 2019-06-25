盤前財經大事搶先讀2019年6月25日

今日操盤前瞻
台經院營業氣候測驗點
2019 小米港台夏季新品發布會
美國 5 月新屋銷售
美國 6 月消費者信心指數
Fed 主席鮑爾紐約演說
股東會：聯華、永豐餘、國碩、陽明、華航、台開、遠百、東洋、佐登 - KY、鄉林、遠雄港、亞都、環球晶、緯穎、億豐、美利達、裕融等
除權息：群光、誠品生活、宏捷科等
川普再簽行政命令 最新制裁劍指伊朗最高領袖哈米尼
伊朗擊落美國無人偵察機後，川普揚言將對伊朗進行新制裁，且不排除軍事行動，美國總統川普週一 (24 日) 於白宮簽署一項行政命令，新一波制裁伊朗措施劍指，伊朗最高精神領袖哈米尼。閱讀全文...
日產汽車明表決董事會改革 飛雅特克萊斯勒、雷諾重啟合併案有譜？
日產汽車 (7201-JP) 今 (25) 日將舉行股東年會，就董事會改革進行表決，這對於飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (FCAU-US) 與法國雷諾汽車 (RENA-FR) 是否恢復合併案來說，為一關鍵決定。知情人士表示，三家公司的高管皆對這筆交易抱持開放態度，重啟合併案似乎有望。閱讀全文...
西門子歌美颯獲沃旭大彰化離岸風電計畫大單
全球離岸風機龍頭西門子歌美颯昨 (24) 日宣布，取得沃旭大彰化離岸風電東南與西南計畫共 900MW(百萬瓦) 風機訂單，將提供 111 台為大彰化計畫打造的 SG 8.0-167 DD 風機、風機運維協議及機艙組裝廠，機艙組裝廠預計 2021 年完成建設。閱讀全文...
A 股納富時羅素生效 瑞銀：資金挹注下可望躍升成機構市
富時羅素昨 (24) 日正式納入 A 股，市場估算，納入後約可吸引 100 億美元資金挹注，瑞銀則認為，隨著 A 股納入國際指數權重攀升，可望推升 A 股資金規模，散戶市將變成機構市。閱讀全文...
大低利時代來了 全球負利率債券突破 13 兆美元創新高
在寬鬆政策風向帶動下，全球債券 (與殖利率反向連動) 市場大漲，奧地利、瑞典和法國上周加入負利率俱樂部，10 年期公債殖利率相繼宣告跌破零；日本和德國的同期公債殖利率創下新低，同時，美債殖利率也再度跌破 1%。閱讀全文...