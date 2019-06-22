G20川習會、美就業報告 Cramer：下週謹慎點好 市場可能搞錯了

《CNBC》財經節目名主持人 Jim Cramer 週五表示，Fed 可能會先評斷 6 月的非農就業報告，以及觀察中美貿易發展是否在 G20 會議有所進展，才會做出降息決定。

Fed 本週三決議維持利率不變，並稱 2020 年才會降息，但 Fed 主席鮑爾在記者會上卻又示意今年降息可能性。

Cramer 表示，「記住，鮑爾沒有承諾下個月降息，他只是說他密切觀察狀況。Fed 會想看到 6 月份的就業數據、下週 G20 會議的川習會狀況再說。」

美國勞工部預計 7 月 5 日公布備受矚目的就業報告。

下週日本大阪將召開 G20 會議，美國川普總統預計將可與中國領導人習近平會面，但中國卻對習近平是否出席會議三緘其口，川普則曾放話，倘若中美未能在 G20 會議上坐下來簽訂協議，那麼美方就會啟動加徵關稅。

Cramer 預期週一就可以看到中美會談的一些蛛絲馬跡，但他對川習 G20 是否能達成貿易協議的看法並不樂觀。

他稱美股這週表現不錯，但市場現在其實處於超買狀態，且存有很多負面的催化劑，所以他建議下週採謹慎態度。

「真實世界的慘狀遠比美股呈現的樣子更惡劣。」

他稱中美貿易戰升級期間，各企業日子過得艱困，遠較股市呈現的樣子還嚴重，因為在他訪談過的數十家企業高層中，沒有人預期自家季度表現能更好。

零售業、貸款業、原物料和住房市場等均指出，來自中美互加關稅的壓力越來越大，但過去一週的股市卻不斷高漲，週四標普 500 指數還收創歷史新高。

「我會說，股市呈現的樣子是錯的，而不會說真實經濟狀況搞錯了。」