謹慎看降息 達拉斯Fed：降息可能導致經濟不平衡加劇

據報導，美國聯準會達拉斯分行行長 Robert Kaplan 在週一 (24 日) 對於降息發表了謹慎的看法。

Kaplan 在一篇文章中表示：「我擔心在這個時刻增加貨幣刺激措施，將會導致經濟中的產能過剩和不平衡程度加劇，最終導致難以管理。」

Kaplan 認為，今年基本預測就是穩健的經濟成長，勞動力市場保持充分就業或是超出就業的狀態。此外，金融財務狀況來看，信貸的成本和可獲得性以歷史標準來說特別的強勁。

美國失業率正值近 50 年新低 圖片：Fred

Kaplan 的謹慎態度與金融市場的預期形成了鮮明對比，市場普遍認為聯準會將在 7 月份降息。根據聯邦基金期貨合約來看，投資者認為下月幾乎有 100％的機率降息，部分人士更預期會降息 0.5 個百分點。聯準會明尼亞波里分行行長 Neel Kashkari 就曾公開表示支持降息 0.5 個百分點。

「過去兩個月國際貿易緊張局勢和不確定性顯著增加，抑制了商業投資，並可能減緩製造業產出。前景所面臨的下行風險有所增加。」Kaplan 也承認道。

不過，他明確表示還沒有準備好進行放寬政策。他表示：「在我們考慮改變美國貨幣政策是否合適時，須要更多時間來允許情勢發展才是明智之舉。」

聯準會在上週態度轉鴿，在會後聲明中刪除了調整利率時將保持耐心的承諾，並改為將會適當採取行動以維持經濟成長的決定，暗示了當局可能會在今年內最多降息 2 碼，並預測今年通膨目標 2% 可能難以達成。

而上述消息釋出後，美國 10 年期公債殖利率跌超過 2%，創下自 2016 年 11 月以來低點。美元指數也應聲走跌，跌破月線支撐，而非美國貨幣則相對普遍上升。