今「滬倫通」正式上線,華泰證券搶頭香

中國第一財經報導指出，歷時 4 年規劃的中英兩地證券市場互聯互通機制（滬倫通），將於今（17）日倫敦時間上午 8 點 (台灣時間下午 3 點) 正式「通車」。同時，中國華泰證券也將於倫敦證券交易所舉行上市儀式。

對於滬倫通「通車」儀式的具體事項，倫敦交易所方面表示尚不予置評。知情人士透露，除了華泰證券外，中英雙方也有其他企業正計劃於兩地掛牌，但詳細情況尚不便公開。

倫敦交易所表示，滬倫通是將倫敦和上海資本市場聯繫在一起的一個「里程碑」，中國投資者首度能夠直接投資於高品質的倫敦上市公司，法人和個人投資者能夠將這些證券整合到他們的投資組合中而不受配額控制。

倫交所集團 CEO David Schwimmer 在上周舉辦的陸家嘴論壇中表示，滬倫通與滬 / 深港通不同。因倫敦和上海並沒有交易時間重合，因此設計一個存託憑證形式，方便市場交易。

他指出，倫敦交易所對於滬倫通的發展擁有一個宏偉的藍圖，希望在兩邊市場都發展一個有效的生態系統，並且可以使得雙方都能從中受益。

此外，華泰證券於 6 月 14 日發出公告表示，預計 GDR 發行將於倫敦時間 6 月 20 日正式在倫交所上市。華泰證券已確定 GDR 的最終價格，每單位為 20.5 美元，募集資金總額為 16.92 億美元。