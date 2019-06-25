美股盤中─小幅上揚 擴大6月的大幅漲幅 注意中美貿易談判

美國股市週一中場小幅上揚，道瓊上漲 87 點。投資人等待美國總統川普與中國國家主席習近平本週在 G20 高峰會的重要會晤。

台北時間 23:51

道瓊工業平均指數上漲 53.31 點或 0.20% 至 26772.44。

Nasdaq 指數上漲 2.62 點或 0.03% 至 8034.08。

S&P 500 指數上漲 2.78 點或 0.09% 至 2953.24。

預期川習二人在高峰會上，將討論中美之間的貿易戰。該高峰會定於週五開始舉行。投資人希望這兩位領導人能達成協定，結束貿易衝突。

分析師說，他們可能會談到貿易，對市場可能沒有壞處。但中國 -- 尤其是中國媒體 -- 近來的談話，已大幅強硬。共產黨已經反彈，他們不希望美國及川普總統干預他們的政治體系或意識形態。目前，他們達成協定的可能性微乎其微。但整件事沒有搞砸，對市場仍屬利多。

過去一年，中國與美國相互對對方產品加徵關稅。上個月，兩國再對部份商品加徵關稅。

分析師說，在 G20 年度高峰會中，中美將舉行雙邊會議，市場表示歡迎。上週，華盛頓與北京語氣已更為緩和，川習談判的主題，可能會像去年 12 月在布宜諾斯艾利斯舉行的 G20 高峰會。當時，二位領導人態度友好。

本月以來，貿易樂觀引發了大幅漲勢，主要指數上漲逾 7%，清除了 5 月大幅的跌幅。5 月股市遭遇賣壓，係因中美相互加徵關稅。

預期聯準會 (Fed) 將放寬貨幣政策，支撑了近來股市上漲。上週，Fed 說，將採取適當行動，讓目前的經濟擴張持續。市場目前反應下個月降息機率為 100%。