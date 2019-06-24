華映下市後首場股東會 小股東冒雨參加

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年6月24號21點45分

大同 (2371-TW) 集團子公司華映，今 (24) 日舉行下市後首場股東會，不少股東冒雨前來參加，想了解公司營運，雖股東會現場不開放媒體入場，但據小股東表示，現場氣氛相當平和。

華映母公司大同上周舉行股東會不到 2 分鐘就爆發衝突，甚至有小股東質疑，大同 18 年來未發股利，就是受子公司拖累，而綠能、華映也在今年接連因面臨鉅額虧損，淨值轉負，被金管會勒令下市。

不過日前，華映為籌措員工薪資，宣布至今年 7 月底，子公司華映百慕達將全數出脫 5965 萬 2985 股大同 (2371-TW) 持股，每股處分金額不低於 17.61 元，全數出脫完畢，可拿回約 10 億元，將用以支付員工薪資等支出，以維持營運，上月也公布，5 月合計出售近 3 萬張大同股票，處分價金合計 6.74 億元。

雖然華映在今年 5 月宣布下市後，讓超過 24 萬名小股東手上持股瞬間變壁紙，但今日仍有股東不畏風雨前往參加股東會，並表示還是有信心，相信華映能重整成功。

華映今日也進行董事改選，由董事蔡江隆兼任董事長一職，包含大同董事長兼總經理林郭文艷、資深副總林和龍、副所長黃啟芳、拓志光機電總經理陳文瑞；監察人則由拓志光機電董事長唐遠生、大同經理林長權擔任。