京城銀授信踩雷案 董座：已與大同切斷往來 華映全數打呆

京城銀 (2809-TW) 今 (24) 日舉行股東會，股東關切京城銀去 (2018) 年底踩到大同旗下華映、綠能兩大授信地雷後續發展，董事長戴誠志表示，已切斷所有和大同的往來；華映進入重整階段，目前已全數提列備抵呆帳；惟綠能「比較傷腦筋」，其債權出售案尚在進行。

京城銀去年全年淨收益 68.39 億元，稅後純益 28.78 億元，每股稅後純益 (EPS)2.51 元，純益率達 42.08%，進一步帶動 2018 年底全行總資產規模放大至 2810 億元大關，並繳出 2018 年股東權益報酬率 (ROE) 及資產報酬率 (ROA) 達 7.98%、1.04% 成績。

京城銀專注中小企業及開發利基型案件經營效益顯現，不僅中小企業放款占總放款達 55.4%，全年存放利差逆勢提升至 2.21%，帶動 2018 年全年手續費收入與利息收益分別年增 4%、4.5%，尤其在整體手續費收入中，授信相關占比從前一年度的 71.9% 大幅提升至 77.6%。

不過也因為京城銀專注企金授信，去年踩到華映、綠能兩大授信地雷也備受矚目，戴誠志表示，已切斷所有和大同的往來；華映進入重整階段，靜待法院最終判決結果，目前 16 億元呆帳已全數提列備抵呆帳；惟綠能「比較傷腦筋」，京城銀行為綠能最大債權銀行，綠能有南科、觀音兩廠房為擔保品，已委請外部顧問估價，金額約 20 餘億元，但與內部底價有落差，加上價格未達外界理想水準，因此債權出售案尚在進行。

京城銀今天也通過 2018 年盈餘分配案，決議配發每股 1.5 元現金股利，由公司訂定 7 月 9 日為除息交易日，並於 7 月 31 日完成現金股利發放，依今日收盤價格 33.45 元計算，現金殖利率達 4.48%。

展望 2019 年，戴誠志表示，從目前國內外經貿環境來看，美國 Fed、歐洲 ECB 等貨幣政策趨於溫和寬鬆、中美貿易爭端不確定性因素增加、數位科技帶動支付習慣變革等，金融市場變化更甚以往。

戴誠志表示，為因應客戶需求並接軌全球金融發展，京城銀持續採取深耕在地社區經營、優化組織結構、加速數位金融轉型、多元業務開發等經營策略，也會借重實體分行通路優勢與行動銀行 APP、官網、內部資安系統等數位系統的便捷性，整合虛實通路資源。