市場不確定性增加 台塑越鋼考慮延後第3座高爐興建時程

台塑集團旗下台塑越南河靜鋼鐵，第 2 座高爐已於去年 5 月點火生產，原先越鋼預期，將在今年評估建置第 3 座高爐，不過，根據日經新聞報導，受美中貿易戰帶來的不確定性，加上中國市場經濟趨緩，使鋼價走疲，市場價格恐因此遭拖累，台塑越鋼也考慮延後第 3 座高爐興建時程。

台塑河靜鋼鐵是台塑集團首次跨足鋼鐵業，也是越南當地最大外資投資案，由台塑集團持股 75.4%，中鋼持股 20.5%，日本 JFE 鋼鐵持股 4%。目前河靜鋼廠共有 2 座高爐，其中，第 2 座高爐於去年 5 月點火，朝年產鋼材 700 萬公噸目標邁進，去年河靜鋼廠共產出鐵水 500 萬公噸，年銷售鋼材達 465 萬公噸。

台塑越南河靜鋼董事長陳源成去年底曾說，待 2 座高爐全能生產後，最快將在今年評估建置第 3 座高爐，推升年產鋼材產能突破 1000 萬噸，最終目標則是 6 座高爐粗鋼總產能達 2250 萬噸。

不過，據日經新聞報導，陳源成近日表示，由於美中貿易戰使未來不確定性增加，將與三方股東及越南政府協商後，在今年底前，決定何時開始興建第 3 座高爐。

近來由於中國市場受到經濟趨緩影響，導致鋼價走疲，且越南是東南亞最大鋼鐵消耗國，每年進口大量來自中國的熱軋鋼捲，造成低價產品持續流入越南市場，在進口量增加下，恐將持續拖累產品價格，使河靜鋼廠獲利表現受影響，也讓台塑越鋼不得不重新思考，是否要延後第 3 座高爐的興建時程。

