5月工業生產指數再翻黑 電腦、電子產品及光學續創新高

經濟部統計處今 (24) 日公布 5 月工業生產指數 108.02 ，年減 3.05% ，再度翻黑，其中製造業年減 3.01% ，累計前 5 月較去年同期減少 3.12% ，主要受美中貿易緊張局勢影響，抑制終端消費需求與投資信心，影響生產動能，所幸部分海外產線移回，挹注國內生產表現，因而抵銷部分跌幅。

觀察製造業行業別，統計處指出，以電腦、電子產品及光學製品業表現最為突出，生產指數 147.92 ，續創歷年單月新高，年增 23.3% ，連續 8 個月呈現 2 位數成長，主因伺服器、交換器、路由器等廠商擴大國內產能，以及汽車電子控制器、恆溫控制器等新品熱銷，加上無線通訊設備因 5G 訂單挹注而增產。

經濟部統計處公布 5 月工業生產指數為 108.02，年減 3.05%；其中製造業生產指數為 108.12，年減 3.01%。(圖: 統計處提供)

在資訊電子產業方面，電子零組件業年減 5.50% ，其中積體電路業因電子產品終端需求疲弱，以及 DRAM 市場供過於求，庫存去化時間拉長，致年減 5.83% ；液晶面板及其組件業由於中國新產能持續開出，供需失衡，面板、彩色濾光片、 LCD 用玻璃基板同步減產，年減 11.27% 。

至於傳統產業部分，機械設備業因美中貿易爭端升溫，致客戶訂單縮減或遞延，年減 16.86% ；基本金屬業因國際鋼市動盪且下游市場需求減緩，加上部分產線檢修，年減 9.57% 。

化學原材料業年減 3% ，由於下游買氣觀望、部分石化廠排定計畫性檢修，以及工安事故產線尚未復工所導致；汽車及其零件業年減 6.01% ，主因小轎車去年比較基數偏高、客貨兩用車受進口車排擠，及部分汽車零組件外銷訂單縮減致生產下滑。

基本金屬業年減 9.57% ，由於終端需求減少，國際鋼市交易保守觀望，加上部分產線檢修，致熱冷軋鋼捲板、鋼胚及棒鋼等減產較多。累計 1 至 5 月較去年同期減少 4.07% 。

汽車及其零件業年減 6.01% ，主要是因為小轎車去年比較基數偏高，以及客貨兩用車受進口車排擠影響，國內產量明顯下滑，加上國際大廠庫存去化趨緩，連帶抑制相關零組件生產，惟大貨車因換購熱潮而持續增產，抵銷部分減幅。累計 1 至 5 月較上年同期減少 5.10% 。

展望未來，統計處表示，美中貿易紛爭仍混沌未明，為了降低不確定因素的衝擊，部分廠商積極進行生產基地調整，擴增國內產線，並積極提升技術競爭力、發展新興應用，將有助於我國製造業生產動能逐漸好轉，第 2 季製造業生產指數預期將續呈負成長，但減幅會明顯收歛。