等著被判藐視法庭？比特幣盜竊案原告律師：「澳本聰」未能披露地址清單

「澳本聰」Craig Wright 比特幣盜竊案官司纏訟多時，原告辯護律師 Devin Freedman 6 月 21 日發佈消息表示，Wright 未能按照法院命令，「披露其比特幣地址清單及交易明細」。

這起訴訟案最初於 2018 年 2 月被提起，Ira Kleiman 代表已故兄弟 David Kleiman 指控 Wright 盜竊 110 萬枚比特幣。

期間，Wright 曾試圖駁回 9 項指控， 但美國南佛羅里達州地方法院最終宣判「非法強佔比特幣」的指控仍然有效，並與今年 5 月 3 日發布命令，要求 Wright 必須提交「2013 年 12 月 31 日前的比特幣地址清單及交易明細」等紀錄。

然而 Wright 當時聲稱，並無保留相關紀錄，且已於 2011 年將其比特幣所有權轉移給保密信託基金 Tulip Trust，但如今，Wright 已跟 Tulip Trust 的受託人失去聯絡，所以無法訪問那些存放在信託公司的比特幣。

根據 6 月 14 日頒布的命令顯示，法院認為 Wright 實際上有權利與這些受託人取得聯繫以取得比特幣交易明細。但事到如今，Wright 提交相關證據，法院因此下令將在 6 月 28 日再度開庭以決定「Wright 堅持不提交比特幣地址清單」此等行為是否屬於藐視法庭。

為此，專精於加密貨幣的律師 Daniel Kelman 表示，考慮到主審法官在 5 月 6 日的聽證會上對 Wright 辯護律師的態度，以及在 6 月 14 日頒發命令中所使用的措辭可以判斷出，「法官已發現 Wright 可信度不高」，因為他過去並未積極聯繫受託人，足以讓法院裁定「違反證據法則」，被判處藐視法庭的刑罰。

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