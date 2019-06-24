日本消費者精打細算 連鎖超市銷售額連續2個月下滑

日本連鎖店協會 (Japan Chain Stores Association，JCSA) 今 (24) 日公布最新數據，日本全國的連鎖超市，2019 年 5 月的銷售額，達 1 兆 227 億日圓，若以現有店面作為比較基準，較去年同期減少了 0.7%，連續 2 個月遜於去年表現。

會出現這樣的現象，主要原因在於，日本 4 月底 5 月初的黃金週 10 天連假後，購物人數下滑，食物及成衣的銷量表現不佳。

(圖片：Investing.com)

在超市整體的構成上，占逾 6 成的食物賣場方面，銷售額減少了 0.6%。農產品由於市場價格下跌，在銷售額的貢獻上不多；而過去陷入苦戰的豬肉及雞蛋等產品，也同樣減少了 2.3%。

在成衣類方面，在男裝及女裝方面皆呈現衰退，下滑了 1.9%。居家用品的健康保健及微波爐等家電產品，也減少了 1.2%，在銷量上的表現也同樣不佳。

而在食品價格的上漲問題上，JCSA 的井上淳專務理事指出「在消費意願低落的情況下，消費者減少了購買數量，或是改買了替代性商品」。

井上專務理事也認為「消費者在節約方面的意識強烈，即使價格上揚，也沒有反應在銷量上頭」。

JCSA 成立於 1967 年，其會員涵蓋日本全國 57 家超市業者，共 10,473 家門市。包含永旺 (8267-JP)、宜得利控股 (9843-JP)、伊藤洋華堂 (Ito Yokado)、Summit、Maruetsu 等知名連鎖超市。