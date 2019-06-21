日本5月CPI成長0.8%、連續29個月正成長

日本總務省在週五 (21 日) 公布了 2019 年 5 月的全國消費者物價指數 CPI，與去年同期相比，年增率上升了 0.8%，比前值 4 月的 0.9% 年增率是出現微幅衰退，而該項數據則是連續 29 個月呈現上升的態勢。路透社在事前所統計的市場預測中間值則為 0.7% 的增長。

過去在 2019 年 4 月，日本由於黃金週 10 連休的加持，飯店住宿費用上揚 3.8%，以及國外旅遊套裝行程價格上漲了 15.1%，使得當月的核心 CPI 表現，較去年同期增加了 0.9%。

而來到 2019 年 5 月，國外旅遊套裝行程價格的漲幅縮小到 6.6%，飯店住宿費用下跌了 0.2%。加上去年底原油價格滑落的影響，造成電費、瓦斯費的上揚幅度有限，在能源方面的漲幅由 4 月的 4.6%，縮小到 5 月的 3.7%。而在汽油的價格方面，則是受到原油價格在今年春天時的上揚影響，在漲幅上出現了擴大的情形。

對於日本 5 月份的全國消費者物價指數，日本總務省官員表示「依然呈現緩慢的上揚」。

而在所有 523 個查價項目群當中，整體有 56.6% 共 296 個項目群出現了上揚，與 4 月份時相同。下滑的有 168 項，持平的則為 59 項。