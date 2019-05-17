減少食物浪費 日本小7將實施食品折扣措施

日本便利超商龍頭 7-Eleven 在 2019 年秋天開始，打算在日本全國包含加盟店的約 2 萬個店面，在接近有效日期的便當、御飯糰等食品進行折扣措施。預計將會贈送數 % 的點數給購買的消費者。而在折扣上所發生的經費，則將由總部方面負擔。

(圖片：Investing.com)

業者希望透過這樣的作法，減少賣不掉的食品數量。除了將減輕加盟店在廢棄處理上的費用，也能減少食物浪費的問題。

日本 7-Eleven 表示，折扣對象商品約有數百項。未來將在接近有效日期前的 4 ~ 5 小時展開折扣，對象商品包含便當、御飯糰以及麵類食品等。在折扣方式上，則將採用點數回饋的方式。目前檢討中的方案是，將 5% 左右的點數存入消費者的電子錢包「nanaco」(類似台灣小 7 的 icash) 當中。

日本 7-Eleven 在處理過期商品的作法，原則上由加盟主負擔 85% 的費用。未來若由總部來負擔商品的折扣費用，則加盟主們的成本負擔也將減輕許多。

除此之外，目前便利超商有非常多的食品在過了有效日期後，就面臨被拋棄的命運。這些食品其實大多都沒有立即上的食用疑慮，遭到廢棄處理不僅不環保也造成嚴重的浪費。而將來在實施折扣措施後，在食品浪費的問題上，相信也將有所貢獻。

日本 7-Eleven 在商品價格上，委由各加盟主來決定。然而過去 2009 年時，日本 7-Eleven 因違反當地反壟斷法，遭當局命令停止在限制商品折扣上的作法。而日後營運總部也為了確保公司收益，在實施折扣方面的態度消極，各加盟店也都繼續維持按照定價販售商品。