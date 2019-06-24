今年英國消費者支出成長率 恐降至6年新低

英國智庫機構 EY ITEM Club 在今 (24) 日發布的一份報告中表示，預期英國 2019 年的消費者支出成長率，將創下 6 年來新低，景氣已然低迷的零售業，再度承受更大壓力。

報告中指出，英國今年的消費者支出預期比去年成長 1.6%，主要受惠於強勁的就業人口成長，以及 2018 年下半年和 2019 年初實質所得的強勁回升。但是，儘管此一數字比 2019 年更廣泛的英國經濟成長率預測的 1.3% 還要更高，但前景仍不見樂觀。

EY ITEM Club 首席經濟顧問 Howard Archer 表示：「民眾購買力的提高意味著消費者支出決策受到英國脫歐和經濟放緩等不確定因素影響較小。雖然 2018 年末到 2019 年初的消費者信心下跌至 2013 年中期以來的最低水平，但個人財務狀況和消費意願相對好得多。」

然而，報告中也表示，未來幾個月在英國國內經濟低迷、英國脫歐的長期不確定性、不穩定的國內政治局情勢、以及充滿挑戰的全球經濟環境影響下，英國人民所得的成長恐在 2019 年初達到頂峰，並在 2019 年降緩呈現低速成長。此外，報告中預測，2019 年就業成長率將從 2018 年的 1.2% 放緩至 1.0％，並在 2020 年降至 0.6%。

EY 英國零售業負責人 Julie Carlyle 表示，儘管消費者支出與其他經濟部門相比有所好轉，但仍遠遠低於前幾年的水平。「零售商正在爭奪一塊逐漸萎縮的市場，反映出英國近期以來的動盪。」Carlyle 表示：「而且，雖然經濟不會為零售商帶來增長，但零售業仍必須從其他領域獲得收益，意味著需要對消費者有深刻的了解。」