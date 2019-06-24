歐股盤前─川普揚言對伊朗祭新制裁 指數期貨上漲

美國總統川普放話，對伊朗祭出額外重大制裁，兩國緊張關係持續升溫；今 (24) 日歐股盤前，指數期貨上漲。

台北時間週一下午 2 點 34 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.46%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.36%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.58%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.52%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.01%，深證成指下跌 0.20%；南韓 Kospi 指數上漲 0.07%，日經 225 指數上漲 0.13%；台股收跌 24.32 點，至 10779.45 點。

川普揚言，今日將對伊朗另行祭出重大制裁，據傳華府已開始對伊朗情報部門電腦系統發動網攻，兩國緊張情勢加劇。

川普強調，伊朗不能擁有核武，若伊朗揚棄核武，就會再度成為富裕、繁榮之國，他也會變成伊朗「最好的朋友」，「讓伊朗再次偉大」。

上週美股收高，道瓊工業指數週線收漲 2.4%，標普 500 指數收漲 2.2%，那斯達克收漲 3%；市場認為，本週美股表現，將取決於「川習會」發展。

20 國集團 (G20) 峰會本週將於日本大阪登場，期間川普和中國國家主席習近平的會晤備受矚目；中國商務部副部長王受文週一透露，為落實兩國元首重要共識，中美雙方經貿團隊，正就下一步溝通問題，進行討論。

值得注意的是，上週五，美國商務部將 4 家開發超級電腦的中國企業和 1 間研究機構，列入出口管制黑名單，禁止其取得美國技術及零組件。

據傳川普政府正在評估，是否要規定，於美國境內使用的下一代 5G 行動設備，必須在中國以外的地區設計、生產。