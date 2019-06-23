泡沫記憶消退 比特幣週末衝破1萬美元 站穩5位數價格

比特幣在這個週末突然湧進買盤，將價格突破 1 萬美元關卡的阻力點，是近 15 個月以來首次來到 5 位數。週六 (22 日) 價格到最高 11190 美元，之後漲幅縮減，但仍維持在 10500 美元上方。

比特幣從歷史高點泡沫破裂後，去年 12 月觸及約 3100 美元的低點，在今年 4 月前，則處於 3300-4100 美元區間，卻在 4 月以後快速上揚，對泡沫的記憶快速消散。

加密貨幣投資公司 KR1 Plc 執行長 George McDonaugh 表示，比特幣的反彈很不尋常，資金並沒有放棄這項資產，而是離場等待重新進場機會。

比特幣近 1 週走勢 (圖表取自 Coindesk)

比特幣前週才剛突破 9000 美元，花近 1 週時間突破 1 萬美元之後，更加快飆速，僅花 2 個小時就直逼 10900 美元，之後於高檔震盪。以 10900 美元計算，比特幣的 24 小時漲幅超過 7%，7 日漲幅來到 21%。

著名分析師 Tyler Winklevoss 和 Thomas Lee 均將 1 萬美元視為關鍵心理價位，突破後帶來近期市場情緒的明顯改善。技術分析師預計，比特幣價格有望未來幾個月突破先前近 2 萬美元的歷史高點，估計在 2020 年可達成。

加密貨幣分析師 Josh Rager 和 Peter Brandt 認為，比特幣的牛市已經開啟，比特幣長期潛在目標價，在 6 萬美元至 10 萬美元之間。

主流貨幣表現 (圖表取自 investing.com)

與去年市場低迷不同，主流投資者對加密數位貨幣或區塊鏈的興起重新燃起，最突出的就是 Facebook Inc. 的 Libra 幣。不過他們對加密貨幣的研發，也引起一些政界人士的關注，以及針對隱私和安全問題的批評。