傳川普祭動武威脅 要把伊朗逼上談判桌 油價漲破65美元

外媒報導稱，伊朗官員透露，德黑蘭當局收到美國總統川普要阿曼代為傳達的訊息；川普示警，美國對伊朗的軍事攻擊已迫在眉睫，但他反對戰爭，希望與伊朗就多項議題進行談判，並要求伊朗在短時間內回應；在美伊緊張情勢持續升溫的情況下，今 (21) 日油價走高，漲破每桶 65 美元。

台北時間週五晚間 7 點 03 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.72%，至每桶 65.56 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.23%，至每桶 57.77 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

伊朗官員對路透社表示，該國最高精神領袖哈米尼，向來反對與美國進行談判，但仍會將此訊息，交由哈米尼裁奪。

伊朗日前以地對空飛彈，擊落一架美軍無人偵察機，川普於推特發文，稱伊朗「鑄下大錯」；據傳他原本已下令，對伊朗祭出軍事報復，但為避免衝突升級，在最後一刻撤銷決定，並改口稱，此事件可能不是蓄意攻擊，「很難相信是故意的」。

上週發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，美國指控是伊朗所為，導致美伊緊張關係加劇，如今伊朗又擊落美軍無人機，情勢恐進一步惡化。

德黑蘭當局宣稱，這架無人偵察機侵入伊朗領空，故將之擊落；但美軍駁斥，指無人偵察機當時處於國際領空，「這是對美國資產的無端攻擊」。