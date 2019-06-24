5G投資關鍵時刻 德國經濟部長會見任正非

德國媒體指出，上周德國經濟部長 Peter Altmaier 再度率團訪問中國，並證實已與華為創辦人任正非見面。由於正值華為遭美國封鎖的敏感時刻，德國官方對於這次是否與任正非會面一直保密，直到最後一刻德國經濟部才證實。

(圖片: AFP) 德國經濟部長今年 4 月份訪中時登上萬里長堿

在美中貿易戰中，華為被美國視為威脅國家安全並受到制裁。美國還警告盟友鑑於安全考慮不要使用華為產品和技術。不過，美國尚未拿出華為涉嫌間諜活動的直接證據。

而華為事件越滾越大，再加上德國已開展 5G 建設，並最近對 5G 頻譜進行拍賣。德國政府官員一直表示，不會將華為排除在德國 5G 網路建設之外。因此，德國經濟部長希望透過這次會晤向任正非表達德國對 5G 行動通信網路建設的安全要求。

同時法國媒體報導指出，Peter Altmaier 已和法國、西班牙及歐盟委員會就與任正非會晤進行溝通，此外德國政府也就此與美國打過招呼。Peter Altmaier 希望，能過這次見面能更加了解華為，以便德國能做出最恰當的決定。

Peter Altmaier 表示：「德國的決定不應該涉及政治，而是根據明確的安全標準而定。」

他強調，在德國的移動通訊網路建設中，任何公司都不會受到歧視，但必須滿足所謂的「最高安全要求」。對此，德國將以法律形式做出明文規定。

他還指出，中國很清楚，他們的硬體和軟體必須滿足「最高安全要求」，他相信能夠找到符合雙方利益的解決辦法。

美國的制裁行動已對華為造成很大衝擊，任正非近期才表示，未來兩年華為每年的營收將比預期減少 300 億美元。光在國際智慧手機領域，華為今年的銷售就將減少 40%。去年，華為營收首度突破千億美元大關，達 1040 億美元。

此外，這次德國經濟部長訪中主要目的在於要與中國談公平競爭。因為在公平貿易、市場准入、保護知識產權及減少政府補貼的問題上，德國和美國有相同的訴求。同時，德國近期已調整對中國戰略，將中國視為夥伴與競爭對手。