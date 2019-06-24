〈超眾股東會〉電子旺季+韓系手機上市拉貨 今年逐季成長無虞 全年將優於去年

超眾 (6230-TW) 今 (24) 日舉辦股東會，總經理郭大祺表示，受惠產品結構升級調整、匯率有利因素等，去年整體亮眼，上半年營運也優於去年同期，展望下半年則是審慎樂觀看待，除受惠電子傳統旺季，韓系手機也將上市啟動拉貨，法人估，超眾下半年表現持穩，今年營收可望逐季成長，全年表現也將優於去年。

郭大祺表示，第 1 季伺服器占整體營收 24-25%，筆電占約 34%，網通佔整體營收 16%，手機佔 10%；郭大祺表示，伺服器並不受季節影響，第 2 季營運回溫，手機第 2 季則是淡季影響，營收些微下滑，但第 3 季可望因新機上市拉升，重回第 1 季水準。

展望下半年，郭大祺定調審慎樂觀，其中傳統筆電廠將開始拉貨，加上產品擴展到 HPC、AI 及資料中心等領域，今年營運將逐季成長，法人估，下半年電子傳統旺季，筆電、網通、伺服器都將陸續出貨，今年整體營運將優於去年。

董事長永井淳一表示，日本電產 (Nidec) 入主經營後，新體制營運 5 個月來，營運很順利，主要專攻自駕車、電動車等，車用以外的產品已開始搭售，不過自駕車整體應用最快要未來 3-5 年才會顯現，目前處耕耘布局階段。

新服務方面，亞馬遜、微軟等大廠陸續開始轉型，除販售伺服器產品外，也提供租借、售後服務等，為因應趨勢，郭大祺表示，超眾也開始轉型，未來可向客戶收取月租費供應完整服務，目前與英特爾也具合作關係，也可提供其他客戶雲端伺服器服務，透過轉型服務提升整體營運動能。

超眾去年營收 76.62 億，營益率 10.79%，毛利率 20.25%，稅後純益 6.9 元，股東會通過配發現金股利 4.7 元。