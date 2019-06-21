〈南山人壽股東會〉一文看懂今日重點 新系統、董座薪酬成焦點

南山人壽今 (21) 日舉行股東會，「境界成就計畫」意外成為箭靶，南山人壽董座杜英宗當場致歉，並承諾「有問題我負責」。《鉅亨網》整理了股東會重點一覽，讓讀者一文全部看完所有重點。

新系統出包

南山人壽新系統境界計畫投資高達百億元，從去年 9 月上路以來，卻因系統不穩，多次傳出成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常等狀況。

董事長杜英宗當場對造成保戶跟業務員的不便致上歉意，並承諾「如果境界 (新系統) 有問題，我負責。」儘管新系統備受爭議，南山人壽也聲明，境界計畫是台灣罕見的高科技創新轉型實例，期待透過境界計畫，成為保險業企業轉型的最佳典範。

去年營運表現

去年資本市場動盪不安，導致淨值下降，不過今年隨市場回穩，至 5 月底，南山人壽淨值已達 2588 億元，較去年底回升近 1200 億元，待 6 月底增資完畢後，預估淨值可達 3000 億元以上的水準。

南山人壽去年合併稅後純益達新台幣 265 億元，合併資產總值更成長至超過新台幣 4.3 兆元，雙雙創下南山人壽史上最高紀錄。

無配發股利

南山人壽今年不但持續沒配發現金股利，且也中斷了股票股利的配發，小股東發言質疑公司獲利卻不分配現金股利，還不斷增資，向杜英宗表達不滿，杜英宗為此代董事會向股東道歉，並解釋，2018 年度期末保留盈餘依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後無可分配盈餘，未來仍會朝配發現金股利努力。

董座高薪爭議

依據南山人壽年報顯示，杜英宗年薪不但連續 2 年破億元，2018 年高達 1.06 億元，比起前一年的 1.05 億元又再增加。

南山人壽強調，這是由薪酬委員會，參考董事對公司營運的參與程度、貢獻價值、公司長期成長、及國內外同業薪酬水準核定，董事長主動迴避未參與會議及表決，當年度績效獎金總額的核定結果，經董事會全體支持、無異議通過，程序一切符合公司及法令規定。