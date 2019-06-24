[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 錩泰 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 永冠-KY 本盟 興泰 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 亞德客-KY 健和興 宏亞 安馳 大魯閣 富邦發達 喬山 旭隼 達新 康控-KY 立益 富邦金融 中釉 遠雄來 地球 達欣工 佳和 元大MSCI台灣 國碩 統領 新紡 中壽 聯發 永豐臺灣加權 奇鋐 威宏-KY 佳和 昶和 國泰日經225 聯詠 泰昇-KY 台富 三洋紡 元大歐洲50 欣興 怡華 本盟 元大日經225 晟鈦 大統新創 正道 富邦恒生國企反1 泰碩 大億 瑞利 元大美債20反1 玉晶光 亞崴 正峰新 元大美元指數 尚志 正峰新 億泰 兆豐藍籌30反1 立積 程泰 懷特 國泰標普低波高息 傳奇 氣立 士紙 元大S&P日圓反1 互億 榮星 燁興 富邦歐洲 聯茂 國化 千興 FH彭博高收益債 訊芯-KY 台硝 威致 FH彭博新興債 易華電 元禎 華豐 FH富時不動產 南電 永記 首利 元大台灣高息低波 冠德 日勝化 麗正 群益道瓊美國地產 杜康-DR 展宇 東訊 第一金工業30反1 陽光能源-DR 德淵 錸德 富邦臺灣優質高息 佳龍 華廣 倫飛 FH富時高息低波 三福化 虹光 國泰RMB短期報酬 高興昌 威盛 富邦臺灣中小 新鋼 浩鑫 國泰新興市場 東明-KY 國碩 新光內需收益 六暉-KY 銘旺科 FH美國金融股 申豐 統懋 元大US高息特別股 隴華 翔耀 新光中國政金綠債 翔耀 太空梭 新光投等債15+ 太空梭 兆勁 新光ICE美國權值 吉祥全 麗臺 南僑 奇鋐 吉祥全 中石化 遠見 憶聲 台化 立萬利 科風 宏洲 聯德 力特 嘉裕 泰碩 喬鼎 東華 玉晶光 正達 大魯閣 晶彩科 晟鈦 立益 力銘 聯德 力麗 世芯-KY 同泰 力鵬 新至陞 新世紀 佳和 穎漢 誠研 宜進 立積 誠創 聯發 迎廣 嘉威 昶和 詮欣 聯合再生 三洋紡 悅城 尚志 本盟 易華電 力銘 正道 無敵 亞太電 瑞利 華友聯 達能 力山 裕豐 太極 正峰新 愛山林 誠美材 億泰 皇昌 慧友 美吾華 建新國際 悠克 懷特 遠雄來 友勁 士紙 夏都 百一 榮成 欣欣 捷泰 燁興 統領 天瀚 志聯 客思達-KY 迅杰 千興 阿瘦 華上 威致 神州-DR 光麗-KY 華豐 同方友友-DR 華冠 首利 晨訊科-DR 裕豐 麗正 一零四 寶徠 東訊 欣天然 皇昌 錸德 新海 陽明 所羅門 欣高 六福 倫飛 jpp-KY 康師傅-DR 虹光 台數科 聖馬丁-DR 群光 南六 神州-DR 威盛 鋼聯 耀傑-DR 浩鑫 必應 同方友友-DR 國碩 科定 晨訊科-DR 銘旺科 福貞-KY 友佳-DR 統懋 基勝-KY 陽光能源-DR 翔耀 波力-KY 精熙-DR 太空梭 東哥遊艇 中福 兆勁 泰昇-KY 雷虎 全新 吉源-KY 中視 光群雷 秋雨 麗臺 新利虹 大毅 國光生 敦陽科 吉祥全 健和興 憶聲 零壹 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 華擎 誠創 嘉威 牧德 聯合再生 尚志 力銘 圓展 亞太電 達能 太極 誠美材 東科-KY 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 群電 光麗-KY 華冠 宇瞻 裕豐 寶徠 皇昌 總太 皇鼎 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 寶齡富錦 新利虹 國光生 訊映 可寧衛 美吉吉-KY