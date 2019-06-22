長榮航23日確定再取消113個航班 影響旅客近2.5萬人

長榮航 (2618-TW) 今 (22) 日上午宣布，預計明日往返台灣航班共取消 113 班，影響約 24600 名旅客，由於長榮航已確定在 6 月 29 日前不接受新訂位，罷工恐還會持續一段時間。

長榮航今日共取消往返台灣航班 112 班，合計約影響 23200 名旅客，最新確定的是，明日還會再取消 113 班。

其中，明日共有 93 個航班由台灣出發，預計取消 54 班，分別為桃園機場出發取消 45 航班、松山機場出發取消 2 班、台中機場出發取消 5 班、高雄小港機場出發取消 2 班，影響約 11600 名旅客。

而返回台灣共有 95 個航班，預計取消 59 班，分別為返回桃園機場共取消 50 班、返回松山取消 2 班、返回台中取消 5 班、返回高雄小港機場取消 2 班，影響約 13000 名旅客。

累計至明日，罷工活動確定取消的班次已達 332 班，影響旅客數達 71600 人。

法人指出，長榮航去年客運收入 991 億元，共飛行 60782 班次，換算每減少 100 班航次影響營收 1.63 億元，再加上長榮航一年的人事費用約 278 億元，占成本的比重僅次於燃油和維修費用，在罷工因素下，獲利展望勢必受到下修。