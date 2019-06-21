〈長榮罷工〉長榮航硬起來提告 向桃空職空求償罷工一天3400萬元

桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 昨 (20) 日下午 4 點起發動突襲式罷工，長榮航 (2618-TW) 今 (21) 日請由律師向台北地方法院遞狀，控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」，同時要求其賠償所有損失，罷工一天求償 3400 萬元，強調會捍衛 13 萬名股東和上萬名員工的權益。

長榮航說明，長榮是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但此次桃空職工卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，並進而發動罷工，明顯有違法罷工的事實，已請由律師向台北地方法院遞狀，控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」。

而目前損失營收是以尼莎颱風期間全面停飛的損害為依據，一日損失 3400 萬元，被告有工會、理事長和全體理監事，也將視罷工持續時間來作為後續主張基礎。

長榮航強調，桃空職工發起罷工行動已嚴重影響長榮航營收、公司聲譽，以及財產損失，將對桃空職工提告並要求賠償所有損失，以捍衛 13 萬名股東以及上萬名員工的權益。

另一方面，由於桃空職工於南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線並入侵長榮航空園區，嚴重影響車輛進出，使園區內超過 1000 名員工無法正常上下班，引起員工群起不滿進而發生衝突，因此，長榮航今日有多名員工集體前往桃園地檢署按鈴申告，向桃空職工幹部提起「強制罪」、「妨礙自由」等刑事訴訟。

長榮航強調，不願意見到員工間的撕裂與對立，但也絕不縱容非法的行為，並呼籲員工保持理性，避免不必要衝突。