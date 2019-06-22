貴金屬盤後─黃金收高 突破1400美元 自2013年以來 首度站上該關卡

黃金期貨週五上漲，收盤突破每盎司 1400 美元，自 2013 年以來，首度穾破該關卡。投資人持續預期聯準會 (Fed) 與其他央行將放寬貨幣政策，有利黃金上揚。

8 月黃金上漲 3.20 美元，或 0.2%，收於每盎司 1400.10 美元，盤中一度上漲至 1415.40 美元高點。黃金並創下自 2013 年 9 月 3 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

本週，黃金上漲 4.1%。

分析師說，美伊緊張進一步升高，為黃金引進了避險買盤。本週稍早，聯準會 (Fed) 暗示有意降息，亦推升了黃金買盤，今日該買盤依舊持續。

週四，黃金大漲 48.10 美元，或 3.6%，收於每盎司 1396.90 美元，創下自 2016 年 6 月以來最大單日漲幅。

分析師說，週四黃金大幅且快速上漲，今日買盤縮手。但美伊局勢緊張，且報導指出美國在取消攻擊伊朗之前，已有戰機升空準備攻擊，明顯意味局勢仍有利黃金走高。

7 月白銀下跌 2.2 美分，或 1.3%，至每盎司 15.29 美元。本週則上漲 3.3%。

週三，Fed 舉行政策會議，決議維持利率不變，但提到美國經濟展望具有不確定性，央行有意降息。低利率有利為貴金屬引進買盤。

週五，美國公布的經濟數據錯綜。IHS Markit 公司公布 6 月製造業採購經理指數下降至 50.1，創 2009 年 9 月以來低點。美國 5 月成屋銷售則上升 2.5% 至年率 534 萬棟。

本週稍早，歐洲央行總裁德拉吉表示，若歐元區經濟進一步疲弱，歐洲央行將推出更多振興措施。英國央行的貨幣政策委員會亦暗示準備加碼振興措施。該二消息對黃金屬利多。

分析師說，若波斯灣緊張進一步上升，威脅到原油出口，黃金可能很快上漲至 1450 美元。若週末期間，情勢回穩，則黃金可能下跌至 1350 美元。

其他金屬交易方面，7 月銅下跌 0.3% 至每磅 2.705 美元，本週上漲 2.9%。7 月白金上漲 0.7% 至每盎司 811 美元，本週收高 0.8%。

9 月鈀金上漲 1.3% 至每盎司 1499.60 美元，本週上漲約 2.6%。